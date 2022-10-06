Реєстрації вживаних автівок впали у вересні у 3,5 раза

У вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових автівок, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше від показника серпня поточного року, та у 3,5 раза менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найчастіше на українські номери у вересні переходили моделі Renault Megane – 870 розмитнених і зареєстрованих авто. Другий результат у Volkswagen Golf– 842 автівок, на третьому – Volkswagen Passat із 682 реєстраціями.

П’ятірку лідерів замикають Skoda Octavia, власниками якої стали 505 українців, та Ford Focus із результатом у 428 авто.

Загалом з січня по вересень 2022 року, українські номери отримали майже 342,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 4% менше, ніж торік та у 12,3 раза більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.