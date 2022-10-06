Євросоюз остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії

Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.



Відповідно до санкцій, буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування чи фінансова допомога, пов’язана з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять чи експортуються в РФ.

Надавати транспортні та зазначені послуги можна буде, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за попередньо встановленою межею ціни або дешевше.

Також ЄС розширює заборону на імпорт сталевої продукції, яка або походить з Росії, або експортується з Росії. Подальші обмеження на імпорт також накладаються на деревну целюлозу та папір, сигарети, пластмасу та косметику, а також елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які разом приносять Росії значні доходи.

Також буде обмежено продаж, постачання, передачу або експорт додаткових товарів, які використовуються в авіаційній галузі.



Узгоджений пакет також включає застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, які брали участь в організації незаконних "референдумів", представників оборонного сектору та осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Рада ЄС також вирішила розширити критерії для включення до санкційних списків, щоб включити можливість карати тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС.

Крім того, розширено перелік заборонених предметів, які можуть сприяти військовому та технологічному зміцненню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки. Список тепер включатиме певні електронні компоненти, додаткові хімічні речовини та товари, які можуть бути використані для смертної кари, катувань чи іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження.



Також запроваджується заборона на продаж, постачання, передачу або експорт цивільної вогнепальної зброї та її основних компонентів та боєприпасів до неї, військової техніки, воєнізованої техніки та запасних частин.

Рішення вводить заборону громадянам ЄС обіймати будь-які посади в керівних органах деяких російських державних чи контрольованих державою юридичних осіб, організацій чи органів.

Санкції також передбачають обмеження щодо криптоактивів, надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг у галузі інформаційних технологій та юридичних консультацій у Росії.

Рада також вирішила, що віднині географічне охоплення обмежень, запроваджених 23 лютого, які включають, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, буде поширене також на непідконтрольні українському уряду території Запорізької та Херсонської областей.

Відповідні правові акти незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС і санкції набудуть чинності.