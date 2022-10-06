Лондонська біржа металів заблокувала постачання російських міді та цинку через санкції

Лондонська біржа металів (LME) обмежила нові поставки міді та цинку з російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) та її дочірньої компанії – Челябінського цинкового заводу – після запроваджених Великою Британією санкцій проти її контрольного акціонера Іскандера Махмудова.

У LME заявили, що запроваджують обмежувальні заходи, оскільки британський уряд розглядає Махмудова як власника або контролюючого акціонера УГМК, якій належить Челябінський цинковий завод, повідомляє Reuters.



Представники біржі пояснили, що метали з УГМК і його дочірньої компанії можуть бути доставлені на склади LME лише в тому випадку, якщо власник доведе, його продали до запровадження санкцій проти Махмудова.



Обмеження триватимуть до подальшого повідомлення, йдеться в повідомленні LME.



Водночас зазначається, що мідь УГМК, яка зареєстрована у системі складів LME, не підпадає під санкції, а на складах LME немає цинку, виробленого Челябінським заводом.