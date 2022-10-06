Україна домовилась про розширення вільної торгівлі з Північною Македонією (оновлено)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський у Чехії підписали оновлений додаток до Угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження "ПанЄвроМед".

Про це глава українського уряду повідомив у Telegram.

За словами Шмигаля, угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств.

"Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС", – зазначив він.

Крім того, підкреслив прем’єр угода лібералізує аграрні тарифи. Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.

Як уточнили у пресслужбі Міністерства економіки, завдяки розширенню зони вільної торгівлі доступ на ринок Північної Македонії буде відкрито для м’яса великої рогатої худоби і свинини, м’яса курей та субпродуктів свіжих, охолоджених та морожених, молока, вершків та масла вершкового, ячменю, кукурудзи, олії, цукру, кондитерських виробів, варення, джемів.

Також ринок відкрито для води мінеральної, оцту, горiхів волоських, круп із зерна зернових культур, екстрактів солодових, готових продуктів на основі есенцій та концентратів кави, морозива, харчових сумішей або продуктів з тваринних чи рослинних жирів, консервованих продуктів з м’яса та інших товарів.

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"Окрім того, українські виробники промислової продукції матимуть змогу використовувати компоненти, вироблені в Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС. Важливим є також те, що через Регіональну конвенцію про Пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед) ринки України та Македонії інтегруються з ринками ЄС та інших країн", – прокоментував зміни до угоди заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка.

Угода про вільну торгівлю між Республікою Північна Македонія та Україною була підписана у 2001 році. У 2021 році обсяг українського експорту товарів до Північної Македонії склав $120,1 млн, імпорт – $22,2 млн. За 9 місяців 2022 року експорт склав $63,7 млн, імпорт – $21,7 млн.