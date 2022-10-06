"Приватбанк" відновлює підготовку до приватизації, яка має відбутись до 2025 року, – голова правління

Державний "Приватбанк" відновлює підготовку до приватизації, яка була призупинена у лютому через повномасштабне російське вторгнення.

Про це розповів голова правління банку Герхард Бьош під час конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

До повномасштабного вторгнення 24 лютого банк готувався до приватизації і вів багато проєктів для її успішного завершення в 2024 році, проте у лютому багато з цих проектів було призупинено.

Тепер, за словами Бьоша, банк відновлює більшість проєктів, щоб підвищити свою ефективність і взаємодію з клієнтами, покращити їх клієнтський досвід, продовжити поліпшувати позитивну репутацію на ринку.

Крім того, банк багато вкладає в цифровий розвиток і розробки та вже готується до післявоєнного періоду.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

На початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації держбанків.