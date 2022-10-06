BlaBlaCar запровадив сервісний збір при бронюванні поїздок

Сервіс BlaBlaCar запустив нову систему онлайн-бронювання, в межах якої пасажири будуть сплачувати сервісний збір під час бронювання поїздки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нововведення сприятиме відповідальнішому ставленню користувачів до поїздки та зменшить кількість відмін.

"Сервісний збір дасть можливість компанії забезпечувати найкращий у своєму класі досвід для спільноти та продовжувати будувати нові функції надійності, такі як Верифікований Профіль, Надійний Водій, Безпечний платіж, Захист від шахрайства, Обслуговування клієнтів 7/7 тощо", – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що пасажири оплачують сервісний збір онлайн під час бронювання поїздки. Кошти за поїздку клієнт, як і раніше, оплачує готівкою після поїздки.

Якщо поїздка не підтвердиться або її скасує водій, то сервіс поверне сервісний збір пасажиру.

BlaBlaCar уточнює, що на першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі.

Водночас при використанні BlaBlaCar вперше сервісний збір не стягуватиметься, але користувачі будуть проінформовані про зміни.