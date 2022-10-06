Міноборони уклало угод з українськими постачальниками на 46 мільярдів

Міністерство оборони України уклало 428 договорів закупівлі продовольства, паливно-мастильних матеріалів та речового забезпечення з українськими постачальниками та виробниками на загальну суму 46 млрд грн.

Про це розповів заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього року ми значно розширили спектр постачальників. Це сталося завдяки ліквідації монополії, яку мали деякі компанії. Це дозволило працювати не лише великим та потужним компаніям, а й малим. Кількість договорів із вітчизняним бізнесом складає 428", – сказав заступник міністр.

За даними Шаповалова, у тому числі на постачання паливо-мастильних матеріалів укладено 67 договорів на загальну суму 6 млрд грн, на постачання речового забезпечення – 326 договорів на 22,6 млрд грн, на постачання продовольства – 35 договорів на 17,5 млрд грн.

Заступник міністра уточнив, що зараз у Міноборони більше п'яти постачальників продовольства, тоді як минулого року постачальник був лише один.

Крім того, за словами Шаповалова, серед постачальників Міноборони – п'ять українських виробників бронезахисту. Ще дві компанії з виготовлення шоломів і бронежилетів пройшли відповідні процедури і готуються приєднатися до постачальників.

Заступник міністра додав, що Міноборони наразі ставиться завдання нарощувати частку українських постачальників та виробників, яка нині становить 35% порівняно з 65%, які припадають на закупівлі за кордоном.