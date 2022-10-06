Швеція знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік"

Поліція безпеки Швеції завершила огляд місць витоків газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Результати посилили підозри слідства щодо "грубого саботажу".

Як повыдомляє відомство, розслідування на місці події проводилося за підтримки берегової охорони, збройних сил Швеції та шведської поліції.



"Після огляду місця злочину поліція безпеки може констатувати, що на "Північних потоках" в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам", – наголосили правоохоронці.



Під час огляду місця події були вилучені певні виїмки. Досудове розслідування має показати, чи можна комусь вручити підозру і згодом притягнути до відповідальності, додали у поліції безпеки.

Завершивши огляд місця злочину, правоохоронці зняли оточення з місця події.

Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.