Інфляція в Україні прискорилася до 24,4%, – НБУ

За оцінками Національного банку України (НБУ), інфляція в Україні у вересні пришвидшилася до 24,4% у річному обчисленні, порівняно із 23,8% за підсумками серпня.

Про це йдеться у макроекономічному огляді НБУ за жовтень.

"Основними чинниками посилення інфляційного тиску залишаються наслідки воєнних дій та російської окупації, а також ефекти перенесення від корекції курсу гривні", – зазначається у документі.

Водночас стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, часткове налагодження ланцюгів постачання, зокрема нафтопродуктів, зауважують аналітики Нацбанку.

При цьому вони визнають, що інфляційні очікування надалі погіршуються.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року в річному вимірі прискорилося до 23,8%, порівняно з 22,2% у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні. З початку року ціни зросли на 19,5%.

Водночас Національний банк зауважує, що може знизити прогноз інфляції на поточний рік, який у липні було встановлено на рівні 31%.