Інфляція в Україні прискорилася до 24,4%, – НБУ
Про це йдеться у макроекономічному огляді НБУ за жовтень.
"Основними чинниками посилення інфляційного тиску залишаються наслідки воєнних дій та російської окупації, а також ефекти перенесення від корекції курсу гривні", – зазначається у документі.
Водночас стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, часткове налагодження ланцюгів постачання, зокрема нафтопродуктів, зауважують аналітики Нацбанку.
При цьому вони визнають, що інфляційні очікування надалі погіршуються.
Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року в річному вимірі прискорилося до 23,8%, порівняно з 22,2% у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні. З початку року ціни зросли на 19,5%.
Водночас Національний банк зауважує, що може знизити прогноз інфляції на поточний рік, який у липні було встановлено на рівні 31%.