Мінекономіки забронювало від мобілізації 700 тисяч працівників

На сьогодні заброньовано понад 700 тис. працівників підприємств, які критичні для функціонування економіки.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час онлайн-зустрічі з представниками аграрних асоціацій.

"Ми працюємо над тим, щоб працівники підприємств, які критичні для функціонування економіки, були заброньовані. За цей час ми до прийняття відповідного закону забронювали вже понад 700 тис. осіб. На цьому тижні Верховна Рада має проголосувати законопроект 7687, яким передбачено, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, що працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Паралельно з цим Мінекономіки розробляє проект порядку, що буде визначати чіткі та зрозумілі критерії, умови та порядок бронювання військовозобов’язаних працівників", – розповіла Свириденко.

Також вона пообіцяла підтримку фінансування аграрного бізнесу в наступному році.