Макрон обіцяє переконати країни ЄС ввести обмеження цін на газ для виробництва електроенергії, – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон має намір переконати партнерів із Євросоюзу в необхідності механізму спільного обмеження ціни на газ для виробництва електроенергії.

Про це повідомила газета Le Figaro, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми впровадимо систему, яка дозволить встановити стелю ціни на газ, що використовується для виробництва електроенергії", – наводить видання слова Макрона.

"Ми переконаємо інших європейців", – заявив Макрон на нараді підприємців, організованій у Парижі інвестиційним банком Bpifrance.

На думку Макрона, це вдасться зробити до саміту ЄС, який відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі.

Французький президент вважає, що в результаті до кінця жовтня-початку листопада ціни на газ вийде повернути "в більш прийнятні межі", а вартість контрактів на постачання газу та електрики стане "розумнішою".

Раніше повідомлялося, що Макрон закликав громадян скоротити споживання енергії в країні на 10% у найближчі тижні та місяці, щоб уникнути ризику відкючень та скорочень цієї зими на тлі напруженості у відносинах з Росією.