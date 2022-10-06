Рада відновила фінансування ремонтів доріг за рахунок акцизів

Верховна Рада усунула неузгодженості у прийнятому 21 вересня законі "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік" щодо використання коштів державного дорожнього фонду", який відновлює фінансування ремонту доріг.

Відповідну ініціативу Кабміну на пленарному засіданні у четвер підтримали 255 народних депутатів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він пояснив, що цим рішенням було узгоджено між собою враховані при голосуванні у другому читанні взаємовлиключні пропозиції депутатів щодо напрямку використання коштів Дорожнього фонду.

"Після узгодження передбачається, що у 2022 році до 50% коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом міністрів", – написав Мельничук.

Раніше під час голосування за законопроєкт у другому читанні 310 депутатів підтримали поправку, якою пропонувалося встановити, що кошти Дорожнього фонду "спрямовуються першочергово на забезпечення потреб сектору оборони". Таким чином, Верховна Рада у підсумку спрямувала ці кошти все ж таки на ремонт доріг.

Як повідомлялося, 21 вересня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.