Рада відновила фінансування ремонтів доріг за рахунок акцизів
Відповідну ініціативу Кабміну на пленарному засіданні у четвер підтримали 255 народних депутатів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Він пояснив, що цим рішенням було узгоджено між собою враховані при голосуванні у другому читанні взаємовлиключні пропозиції депутатів щодо напрямку використання коштів Дорожнього фонду.
"Після узгодження передбачається, що у 2022 році до 50% коштів державного Дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з країнами Європейського Союзу у порядку, визначеному Кабінетом міністрів", – написав Мельничук.
Раніше під час голосування за законопроєкт у другому читанні 310 депутатів підтримали поправку, якою пропонувалося встановити, що кошти Дорожнього фонду "спрямовуються першочергово на забезпечення потреб сектору оборони". Таким чином, Верховна Рада у підсумку спрямувала ці кошти все ж таки на ремонт доріг.
Як повідомлялося, 21 вересня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.