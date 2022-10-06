Темпи експорту зернових відстають від минулорічних на 38%, – Мінагрополітики

Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) та до 6 жовтня експортувала 9,17 млн тонн зернових культур, із них 5,1 млн тонн кукурудзи (55,6% загального обсягу поставок), 3,21 млн тонн пшениці (35%) та 823 тис. тонн ячменю (8,9%).

Про це йдеться в даних Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, темпи експорту зернових з початку поточного МР на 38,6% нижчі за показники аналогічного періоду минулого МР (з 1 липня по 6 жовтня 2021 року за кордон поставлено 14,95 млн тонн).

За даними відомства, з початку 2022/2023 МР та по 6 жовтня 2022 року Україна експортувала 3,21 млн тонн пшениці (у 2,93 раза менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 823 тис. тонн ячменю (у 4,72 раза менше), 4,5 тис. тонн жита (у 9,7 раза менше) та 24,9 тис. тонн борошна (-33,6%). Водночас темпи експорту кукурудзи перевищили минулорічні обсяги – її вивезено 5,1 млн тонн, що у 3,56 раза перевищує показники 2021/2022 МР.

Читайте також: Із одеських портів вийшло ще 8 суден з українською аграрною продукцією

Уточнюється, що загалом з початку жовтня експортовано 468 тис. тонн зернових культур, серед яких 165 тис. тонн пшениці, 254 тис. тонн кукурудзи, 48 тис. тонн ячменю, 0,2 тис. тонн борошна та жита.

Як випливає із даних міністерства, за п'ять днів 1-6 жовтня на зовнішні ринки постачалося в середньому 93,6 тис. тонн зернових на добу, тоді як за звітний період 26-30 вересня – рекордні з початку війни 267,5 тис. тонн на добу, за 21-26 вересня – у середньому 126 тис. тонн щодобово, за 9-21 вересня – у середньому 132,5 тис. тонн щодобово, а за 31 серпня-9 вересня – 147,8 тис. тонн щодобово. Таким чином, середньодобові темпи експорту за останні п'ять днів скоротилися у 2,85 раза порівняно з попереднім періодом 26-30 вересня.

У 2021/2022 МР Україна експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ і труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морських портів. На зовнішні ринки поставлено 18,74 млн тонн пшениці (на 12,6% більше за показники 2020/2021 МР), 23,54 млн тонн кукурудзи (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменю (+35,9%), 70,9 тис. тонн муки (-44,1%).

Раніше повідомлялося, що темпи експорту зернових відстають від минулорічних в 1,8 раза.