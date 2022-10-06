Рада підтримала законопроєкт про митний тариф
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Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про Митний тариф України".
Відповідний урядовий законопроєкт №7737 на пленарному засіданні у четвер у першому читанні підтримали 298 народних депутатів, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроект передбачає:
- приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань,
- адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації,
- стандартизацію зовнішньоторговельної документації,
- усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн – торговельних партнерів,
- прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.
Також законопроєктом не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.
Як повідомлялося, 15 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.