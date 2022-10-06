Виробництво бронежилетів та шоломів в Україні зросло у 5 разів, – Резніков

Завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони та індустрії виробництво бронежилетів та шоломів у країні збільшилось уп’ятеро.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони та індустрії ми вп'ятеро збільшили виробництво бронежилетів та шоломів", – сказав міністр.

"Я хочу нагадати, що на початку, у лютому, на складах практично не було нічого, і ми насамперед захищали наших мобілізованих військових бронежилетами та шоломами завдяки міжнародній технічній, гуманітарній допомозі та волонтерському руху. Але за ці місяці ми наростили саме контрактними зусиллями і поставили до ЗСУ лише за контрактами 500 тис. бронежилетів та шоломів", – додав Резніков.

Міністр зазначив, що наразі 77% обмундирування для ЗСУ забезпечується українськими виробниками.

"Що стосується контракту у процентному розумінні, все одно 77% – це українські виробники продукції і лише 23% – закордон. Щодо грошей, то 65% – це закордон і 35% – національному виробнику. Тому що тут найбільша складова –це бронежилети та шоломи, а вони дорогі самі по собі, тому поки що в грошах квота не на користь національних виробників", – розповів Резніков.

Водночас глава Міноборони зазначив, що українській індустрії направлено сигнал, що замовлення на 2023 рік гарантовано на 100%.

Читайте також: Міноборони вже уклало всі необхідні контракти для забезпечення військовослужбовців зимовою формою, – Маляр

Як повідомлялося, Міністерство оборони України уклало 428 договорів на закупівлю продовольства, паливно-мастильних матеріалів та речового забезпечення з українськими постачальниками та виробниками на загальну суму 46 млрд грн.

Зокрема, серед постачальників Міноборони – п'ять українських виробників бронезахисту. Ще дві компанії з виготовлення шоломів і бронежилетів пройшли відповідні процедури і готуються приєднатися до постачальників.