Рада підтримала створення фонду ліквідації наслідків російської агресії

Верховна Рада підтримала в першому читанні 258 голосами законопроєкт, який передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт №8027 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" пропонує створити вже цього року фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі спеціального фонду держбюджету.

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Джерелами формування такого фонду мають стати кошти, отримані внаслідок виконання закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Рішення про виділення коштів із такого фонду прийматиме Кабінет міністрів за погодженням з парламентським комітетом з питань бюджету.

Законопроєкт передбачає щомісячний звіт про надходження та використання коштів фонду.