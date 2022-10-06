Рада підтримала створення фонду ліквідації наслідків російської агресії
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Верховна Рада підтримала в першому читанні 258 голосами законопроєкт, який передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Відповідний законопроєкт №8027 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" пропонує створити вже цього року фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі спеціального фонду держбюджету.
Джерелами формування такого фонду мають стати кошти, отримані внаслідок виконання закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".
Рішення про виділення коштів із такого фонду прийматиме Кабінет міністрів за погодженням з парламентським комітетом з питань бюджету.
Законопроєкт передбачає щомісячний звіт про надходження та використання коштів фонду.