Колишній голова Нацбанку Шевченко перед врученням підозри виїхав за кордон

Звільнений сьогодні Верховною Радою голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко відкидає звинувачення НАБУ у розтраті коштів під час його роботи в "Укргазбанку" та заявляє про політичний тиск.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

За словами Шевченка, 4 жовтня він назвав причиною своєї відставки лише одну з причин – погіршення стану здоров'я, через засідання Ради МВФ, що має відбутися вже завтра.

"Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовивши серйозне погіршення проблем зі здоров'ям", – заявив колишній голова НБУ.

Водночас Шевченко, місце знаходження якого детективам НАБУ сьогодні не вдалося встановити, повідомив, що знаходиться за кордоном.

"Інформація про оголошення підозри стала неочікуваною – я дізнався про неї зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні. Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями "виявлені факти" є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень", – наголосив Шевченко.

"Я готовий відповідати за кожну свою підпис! Оскільки кожна угода, укладена "Укргазбанком" за мого керівництва, була на 100% ринковою", – додав він.

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Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ). Самого його у залі парламенту не було. Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього він з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям.

Президент Володимир Зеленський вже вніс на розгляд парламенту для призначення новим головою НБУ кандидатуру колишнього очільника "Ощадбанку" Андрія Пишного, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.