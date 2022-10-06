Резерви Нацбанку зменшились за місяць на $1,5 мільярда

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили $23,93 млрд, зменшившись у вересні на 5,9% або на $1,51 млрд.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, зменшення резервів відбулося з огляду на продаж валюти Національним банком на міжбанківському ринку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном.

Зокрема, Нацбанк минулого місяця продав на валютному ринку $2,78 млрд, а викупив до резервів – лише $39,4 млн. У підсумку чистий продаж валюти Національним банком у вересні становив $2,74 млрд.

Крім того, уряд сплатив у версні на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65,1 млн, Зокрема, $63 – на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами, а $2,1 млн – на обслуговування валютних ОВДП. Ще $624,6 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

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Водночас надходження валюти на рахунки уряду в Національному банку у вересні становили $2,03 млрд.

З них $1,5 млрд надійшли через трастовий фонд Світового банку від США, $482,1 млн – від Європейського союзу, $51,7 млн – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют призвела до зменшення їх варторсті на $115,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", – наголошується у повідомленні НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України становили $25,43 млрд, збільшившись у серпні на 13,6%.