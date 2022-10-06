Євросоюз передбачив винятки із рішення про обмеження цін на російську нафту

Проєкти, які мають значення для енергетичної безпеки третіх країн, можуть бути звільнені від обмежень щодо стелі цін для російської нафти.

Про це йдеться в офіційній публікації Європейської Комісії про новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, передає Інтерфакс-Україна.

"Певні проєкти, які мають важливе значення для енергетичної безпеки деяких третіх країн, можуть бути звільнені від межі цін. Це звільнення має бути обмежене за часом, щоб гарантувати, що воно залишається оптимальним, і може бути продовжено, якщо це виправдано потребами енергетичної безпеки третьої країни. країни", – сказано в документі.

Нові антиросійські санкції у відповідь на продовження розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, як повідомила раніше Рада ЄС, передбачають запровадження юридичної бази для реалізації стелі цін на морське транспортування російської нафти третім країнам, а також інші обмеження на морські перевезення сирої нафти та нафтопродуктів на адресу третіх країн.