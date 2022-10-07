Литва скануватиме всі російські вагони в напрямку Калінінграда

Литва посилила контроль за вантажними поїздами, що прямують на територію країни та до Калінінградської області, за рахунок встановлення системи рентгенівського контролю поїздів на станції Кенна на білорусько-литовському кордоні.

Про це йдеться в повідомленні литовської митниці, передає Інтерфакс-Україна.

Система сканує поїзди, що йдуть в обидві сторони зі швидкістю до 60 км на годину в автоматичному режимі. Це дозволяє забезпечити повний рентгенконтроль усіх вантажних вагонів. Система розрахована працювати в цілодобовому режимі. У середньому через залізничну станцію Кенна проходить 8-9 вантажних поїздів на день.

За словами міністра фінансів Литви Гінтаре Скайсте, головна мета встановлення нової системи контролю – запобігання контрабанді, а також захист інтересів національної безпеки країни.

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У повідомленні митниці йдеться, що система рентгенівського контролю була встановлена ​​в найкоротші терміни "у зв'язку з геополітичною обстановкою, що змінилася". Вартість проекту склала 5,6 млн євро.

До кінця року аналогічна система має бути встановлена ​​на станції Кібартай на російсько-литовському кордоні.

Раніше повідомлялося, що литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня.

Уже 11 липня Литва розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви. Відтак заборонено провозити цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі. 10 серпня мали набути чинності обмеження щодо вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня – щодо російської нафти. При цьому санкції не поширювались на товари гуманітарних категорій, таких як харчові продукти.