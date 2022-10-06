Україна закликала ЄС продовжити пільги для експорту українських товарів

Верховна Рада звернулась до ЄС з проханням скасувати мита та квоти на український експорт до завершення переговорів про членство України в ЄС.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

"Згідно з регламентом №870 Європейський Союз у цьому році призупинив для українських товарів усі антидемпінгові мита, усі тарифні квоти, мита для промислової продукції та застосування системи мінімальних вхідних цін для фруктів та овочів. Цей пільговий режим буде застосовуватись до 5 червня 2023 року", – розповіла Підласа.

За її словами, пільговий режим має позитивний ефект на обсяги торгівлі українськими товарами в ЄС. Експорт до ЄС за три квартали перевищив довоєнний рівень на 6,3% (або на $1,2 млрд). Найбільше в грошовому вимірі зріс експорт кукурудзи, соняшникової олії, насіння соняшнику, пшениці та електроенергії.

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"Загалом в умовах, коли прогнозне падіння ВВП України за підсумками року складатиме від 30% до 35%, ми маємо застосовувати усі можливі інструменти для підтримки українських виробників. Наше спільне завдання – переконати європейців дослухатись до пропозиції про продовження пільгового режиму", – наголосила заступниця голови Комітету.

Так, народні депутати схвалили постанову "Про звернення Верховної Ради України до Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі" (реєстр. №8075), щодо продовження пільгового режиму для українських товарів, а саме – продовження дії Регламенту №2022/870.