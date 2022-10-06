Україна направила в африканські країни 1 мільйон тонн аграрної продукції, – Мінагрополітики

За два місяці роботи "зернового коридору" з України змогли відправити вже 6,2 млн тонн агропродукції, що складає 48% від загального експорту.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час вебінару

"До початку вторгнення Росії в Україну 80-90% всього експорту сільськогосподарської продукції здійснювалося через морські порти. Через їхнє блокування нам довелося перерозподілити експортні потоки на залізницю, автомобілі, поромні та річкові порти. На сьогодні завдяки "коридору" з України змогли відправитися вже понад 270 кораблів із 6,2 млн тонн вантажу, що складає 48% від загального експорту с/г продукції", – сказав Висоцький.

"Нам вдалося разом із партнерами ЄС налагодити безперебійну роботу "коридору", зокрема, це дало можливість відновити поставки продовольства в африканські країни. За два місяці ми вже відправили туди близько 1 млн тонн агропродукції", – підкреслив він.

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Висоцький наголосив, що на прохання українського уряду ЄС скасував квоти та мито на вітчизняну продукцію з 4 червня 2022 року по 5 червня 2023 року.

"Ми разом із країнами-партнерами ЄС розробили спільний план, як покращити продовольчу безпеку у всьому світі. І ми вдячні їм за їхні ініціативи. Україна в свою чергу прийняла необхідне законодавство для реалізації цього плану. До прикладу, в частині фумігації вантажу. Урядом вже прийнята відповідна постанова та необхідні зміни до неї", – зауважив Висоцький.

Серед переліку спрощених експортних процедур для України від ЄС також: