США готові пом’якшити санкції проти Венесуели для відновлення видобутку нафти, – ЗМІ
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела, передає enkorr.
Зазначається, що в обмін на значне послаблення санкцій уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро відновить перервані перемовини з опозицією країни, щоб обговорити умови, необхідні для проведення вільних і справедливих президентських виборів 2024 року.
"США, уряд Венесуели й деякі діячі венесуельської опозиції також розробили угоду, яка звільнить сотні мільйонів доларів венесуельських державних коштів, заморожених у американських банках, для оплати імпорту продуктів харчування, ліків і обладнання для зношеної електромережі країни й муніципальної системи водопостачання", – пише видання.
Офіційні особи США заявили, що деталі угоди поки обговорюються, і попередили, що угода може зірватися, оскільки вона залежить від того, чи головні помічники Мадуро будуть сумлінно відновлювати переговори з опозицією.
"Якщо угоду буде укладено і Chevron разом з американськими нафтосервісними компаніями знову дозволять працювати у Венесуелі, у короткостроковій перспективі на світовий ринок буде постачено лише обмежену кількість нової нафти", – йдеться в матеріалі.
Зі слів джерел, будь-яка зміна у політиці США, яка поверне західні нафтові компанії, стане психологічним сигналом ринку про те, що очікується збільшення пропозиції.
Видання підкреслює, що чутки про можливе зближення США з Венесуелою з'являються якраз тієї миті, коли країни ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією й Росією погодилися скоротити видобуток у відповідь на падіння цін на нафту, що розлютило адміністрацію Байдена.
"Але залучення Венесуели, яка володіє одними з найбільших у світі запасів нафти, може стати довгостроковою стратегією для США і європейських країн, які намагаються убезпечити нові джерела енергії, оскільки війна Росії проти України затягнеться і переверне товарні ринки", – сказав експерт із енергетики Латинської Америки в Університеті Райсу Франсіско Мональді.