Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Січ"

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк Січ" з 10 жовтня.

Як повідомляє пресслужба НБУ, відповідне рішення №495-рш від 6 жовтня прийняте за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, 9 серпня правління Нацбанку ухвалило рішення віднести банк "Січ" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Фонд гарантування заявляв про наявність інвесторів, зацікавлени у виведенні неплатоспроможного банку з ринку і неодноразово продовжував строк подачі відповідних заявок, останнього разу – до 3 жовтня.

Зокрема, про плани створити Муніципальний банк Києва на основі неплатоспроможного банку "Січ" заявляв перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"Банк Січ" заснований у 2011 році. Як зазначається на сайті банку, його акціонерами на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність банку "Січ" та визнав його власником суттєвої участі у банку незалежно від формального володіння.

Наприкінці 2019 року Горбуненко подав до Національного банку України пакет документів на отримання дозволу купити частку в капіталі банку "Січ". Однак у травні 2020 року нинішні акціонери банку заявили, що припинили переговори щодо продажу фінустанови.

Денис Горбуненко – відомий банкір, який у 2005-2009 роках очолював "Родовід Банк". За даними ЗМІ, його пов'язували із Дмитром Фірташем, чий банк "Надра" було відправлено на ліквідацію у 2015 році.

Банкір фігурував у суперечці на $760 млн навколо продажу "Укртелекому" компанією Raga Establishment Limited структурам Ріната Ахметова, який закінчився підписанням мирової угоди на початку жовтня 2019 року та подальшою виплатою понад $700 млн на користь Raga.