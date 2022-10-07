Попри війну експорт ІТ-послуг зріс на 16% до $4,9 млрд

За січень-серпень 2022 року експорт IT виріс на 16% у порівнянні з відповідним періодом торік. Доля IT в загальному експорті послуг за серпень склала 48% та становила $4,9 млрд.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що ІТ – це чи не єдина сфера, яка зараз має позитивну динаміку. Загалом експорт послуг за 8 місяців цього року зменшився на 6% у порівнянні з відповідним періодом торік – з $11,4 млрд до $10,7 млрд.

Експорт товарів за указаний період зменшився на 31% у порівнянні з відповідним періодом того року – з 38,6 млрд до 26,6 млрд. Здебільшого скорочення відбулося за рахунок зменшення більш ніж вдвічі експорту металів.

Експорт сільськогосподарської продукції у серпні зріс на 34% до липня. Але проти серпня 2021 року виторг від сільгосподарського експорту впав на 24%.

Загалом за 8 місяців цього року експорт сільськогосподарської продукції скоротився на 10% у порівнянні з показниками минулого року– з $15 млрд до $13,4 млрд.