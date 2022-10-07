Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови "Ощадбанку" Пишного на очільника Нацбанку
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 19 членів комітету, один нардеп утримався.
За словами Железняка, Пишний також брав участь у засіданні. Зокрема, він наголосив, що наразі вважає пріоритетом розпочати нову програму співпраці з МВФ та підтримує збереження ставки на рівні 25%.
Як повідомлялося, перед Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).
Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.
За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака. У четвер президент Володимир Зеленський офіційно вніс його кандидатуру на посаду очільника Нацбанку.