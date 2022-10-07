"Газпром" не доплатив "Нафтогазу" за транзит газу $200 мільйонів, – Вітренко

Обсяг недоплати російського Газпрому НАК "Нафтогаз України" за транзит газу становить близько $200 млн.

Про це повідомив голова правління української компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.



"Приблизно $200 млн. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується щодня", – сказав Вітренко в інтерв'ю агентству.



При цьому він зазначив, що вимога щодо недоплати – це перша вимога, зафіксована в арбітражному проханні, а далі компанія працює над іншими вимогами.



Водночас глава "Нафтогазу" зазначив, що можлива зупинка Росією транзиту газу через Україну, до чого готується компанія, також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.



"Виставляти рахунки (після зупинки транзиту, – ред.) будемо, і, можливо, зупинка транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем – потрібно бути до цього готовим", – пояснив Вітренко.



Як повідомлялося, "Нафтогаз" 9 вересня оголосив про подання прохання про арбітраж проти російського "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду, щоб витребувати з російської компанії кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.



Глава "Нафтогазу" нагадав, що транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати". Водночас "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода.



"Газпром" 27 вересня 2022 року пригрозив "Нафтогазу" запровадженням санкцій та призупиненням здійснення фінансових операцій через розпочатий українською компанією новий міжнародний арбітраж.