"Нафтогаз" попередньо домовився про постачання газу через новий газогін Baltic Pipe, – Вітренко

НАК "Нафтогаз Україна" має попередні домовленості про постачання газу через нещодавно відкритий газопровід Baltic Pipe.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили якраз для "Нафтогазу", для України", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Водночас він зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.



"Але проблема в тому, що 1 млрд кубометрів, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. І "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", – пояснив Вітренко.



Він підтвердив, що спецфонд, який створюється для імпорту газу, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній.



"Далі все залежить від того, наскільки результативною буде місія МВФ, і, можливо, буде важлива донорська конференція з німцями вже наприкінці жовтня. Після цього можна буде сказати, наскільки великі шанси (наповнення фонду, – ред.)", – підкреслив Вітренко.



Водночас він наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.



"Це добре, що з'явився такий додатковий варіант отримувати точно не російський газ для України, і ми ним скористаємося, коли буде можливість", – пояснив голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, 27 вересня на газокомпресорній станції у місті Ґоленюв у північно-західній Польщі відбулося офіційне відкриття газопроводу Baltic Pipe.

Baltic Pipe – це стратегічний проєкт, який має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу і 3 млрд кубометрів – з Польщі до Данії. Газогін мав бути готовий до транспортування перших обсягів газу 1 жовтня 2022 року, коли мав офіційно закінчитись контракт на постачання газу до Польщі з російським "Газпромом".

Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.