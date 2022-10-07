П’яте зафрахтоване ООН судно з українським зерном відправилося до Ефіопії

У п’ятницю, 7 жовтня, балкер New Island, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшов з порту "Чорноморськ".

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на його борту 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії.

Зазначається, що балкер приєднався до каравану з двома іншими суднами, які вийшли з портів "Одеса" та "Південний". Разом ці судна доправлять 56,6 тис тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,4 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшли 285 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Зокрема, 5 суден, які були зафрахтовані ВВП ООН, вивезли понад 150 тис. тонн української пшениці для Ефіопії, Афганістану та Ємену.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".