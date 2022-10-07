Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери, – Кличко

Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально – за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло", – пояснив він.

За його словами, більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним, додав Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян підготувати на зиму теплий домашній одяг і ковдри.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.