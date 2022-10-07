Державний борг зріс за місяць на $1,2 мільярда, – Мінфін

Сукупний державний борг України у серпні зріс на 1,3%: у доларовому вираженні на $1,24 млрд – до $96,79 млрд, у гривневому – на 45,4 млрд грн, до 3,58 трлн грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до них, прямий держборг у серпні 2022 року збільшився на 1,6% – до $87,9 млрд, або до 3,21 трлн грн переважно за рахунок отримання кредитів від Євросоюзу та Канади.



Зокрема, зовнішній прямий борг зріс на 2,4%, або $1,23 млрд – до $53,44 млрд, тоді як внутрішній прямий борг у гривні – лише на 0,4%, або на 5,4 млрд грн – до 1,26 трлн грн.



Як повідомив Мінфін, гарантований державою борг у серпні у доларовому еквіваленті зменшився на 1,3% – до $10,1 млрд, а у гривні – на 5 млрд грн, до 369,5 млрд грн.



Основну частку гарантованого державою боргу посідає зовнішній борг, який у серпні знизився майже на 2% – до $8,16 млрд.



З початку 2022 року сукупний держборг України зріс у доларовому вираженні трохи менш ніж на 0,1%, або на $0,07 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті він підскочив на 34,4%, або на 912,7 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України за вісім місяців цього року збільшився на 7,7%, або на $4,4 млрд – до $61,6 млрд грн, тоді як сукупний внутрішній – на 19,9%, або на 220,7 млрд грн – до 1,33 трлн. грн.