"Укрзалізниця" запускає "Дністровський експрес"

"Укрзалізниця" із 10 жовтня запускає регіональний експрес 802/801 Чернівці-Львів, який фактично повторює історичний маршрут "Люкс-торпеди".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: "Дністровський експрес" мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем'єру довелося відкласти", – йдеться у повідомленні.

Поїзд курсуватиме щодня з Чернівців о 5:30 із прибуттям у Львів о 12:18. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:07, прибуватиме до Чернівців о 22:05.

Маршрут поїзда проходить через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Злочів та інші міста.