Норвегія обмежила доступ російських рибальських суден у свої порти

Норвегія запроваджує обмеження на використання російськими рибальськими судами її портів у межах посилення заходів безпеки після пошкодження газопроводів "Північного потоку" 26 вересня.

Як повідомляє Reuters, російським суднам тепер буде дозволено відвідувати лише три з кількох десятків портів уздовж узбережжя Норвегії. Вони також повинні проходити перевірку безпеки.



Зазначається, що Норвегія не стала вводити повну заборону для російських суден, чого вимагали, зокрема, деякі експерти та опозиційні політики, які стверджували про наявність ризику шпигунства та нових диверсій.

Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.