Фонд держмайна виставив на приватизацію три ювелірні заводи
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Фонд державного майна оголосив про приватизацію приватизацію трьох підприємств, які спеціалізуються на обробці дорогоцінного каміння та виготовленні ювелірних прикрас.
Як повідомляє пресслужба Фонду, торги відбудуться у системі Prozorro.Продажі.
Так, на продаж виставлять 100% акцій акціонерного товариства "Вінницький завод "Кристал", його стартова ціна становить 89,9 млн грн.
Також відбудеться аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Бурштин України", який розташований у Рівному. Стартова ціна – 12,9 млн грн.
Крім того, оголошені торги 100% акцій акціонерного товариства "Львівський ювелірний завод" зі стартовою ціною у 144,3 млн грн.
Аукціони відбудуться 18 та 20 жовтня.
Як повідомлялося, днями Фонд держмайна виставив на приватизацію ще шість спиртзаводів.