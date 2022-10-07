Рада почала розгляд держбюджету на 2023 рік у першому читанні

Верховна Рада 7 жовтня розпочала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет на 2023 рік" у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Наразі нардепи ухвалили за основу документ про правки до закону про держбюджет. Після того очікується розгляд 1270 правок.

"Після нього відбудеться голосування правок депутатів "в цілому", що буде означати прийняття Бюджету 2023 у першому читанні", – пояснив процедуру Железняк.

Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.

Загалом доходи загального фонду держбюджету в проєкті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.

Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.