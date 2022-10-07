Один із найбільших світових розробників мобільних ігор закриє всі офіси у Росії та Білорусі

Геймдев-компанія російського походження Playrix йде з ринків Росії та Білорусі через напад цих країн на Україну.

Про це повідомляє галузеве видання ain.ua із посиланням на звернення засновників компанії Ігоря та Дмитра Бухманових до співробітників.

У ньому зазначається, що після початку російського вторгнення в Україну Playrix не веде комерційної діяльності у РФ та Білорусі та почала релокацію своїх місцевих співробітників до інших країн.

"Зараз почався новий виток ескалації. Задля збереження стабільності в оперуванні групи Playrix ми ухвалили рішення: закрити всі офіси Playrix у цих країнах; припинити операційну діяльність наших студій в Росії та Білорусі; релокувати співробітників з Росії та Білорусі до інших країн", – йдеться у зверненні.

Засновники компанії також обіцяють, що детальну інформацію співробітникам нададуть керівники окремих студій.

Як зазначає видання, від початку повномастшабного вторгнення Playrix не висловлювала чіткої позиції з цього приводу, запроваджувала цензуру в робочих чатах, її керівники не називали війну війною та відмовлялась йти з РФ та Білорусі.

Водночас ії засновники, вологодці Ігор та Дмитро Бухмани просили видання Forbes не називати їх росіянами.

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В Україні у Playrix близько 1500 співробітників у Києві, Рівному, Одесі та Харкові, які працюють як у самій компанії, так і студіях, переважно придбаних Playrix у 2020-2021 роках. Наразі відомо про вісім студій: Zagrava, Boolat, 4Friends, Home games, Daily Magic, Perfect Play, Vizor Games та VoKi (скорочення від "ВОлогда КИїв").

Ще близько 1500 працівників Playrix має в РФ.

Загальні статки Бухманових оцінюються приблизно у $16 млрд. Сам Playrix з річною виручкою $2,7 млрд називають четвертим ігровим видавцем у світі після китайських Tencent, NetEase та Activision.

За даними аналітичної платформи AppAnnie, російський ринок для Playrix був другим після американського за кількістю завантажених ігор (15% від усіх завантажень), а прибуток з РФ за різними оцінками становив від 7% до 40%. Тобто це мінімум $190 млн, з яких у Росії сплачувались податки.