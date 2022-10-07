У Харкові без опалення взимку залишаться 50 будинків, – міська рада

Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради із посиланням на "Харківські теплові мережі".

Зазначається, що станом на 18:00 6 жовтня, 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків – у Салтівському, два будинки – у Холодногірському, один будинок – у Слобідському та по три – у Шевченківському, Немишлянському та Основ’янському районах міста.

Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково, втім низка будинків до опалення підключатися не буде, підсумували у харківській міськраді.

Як повідомлялося, у місті Слов’янськ Донецької області системи опалення поставили на консервацію, з багатоповерхових будинків була злита вода. Опалювального сезону у місті не буде.