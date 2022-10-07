АМКУ пропонує розірвати договір про співробітництво в галузі конкуренції з Росією

Антимонопольний комітет України ухвалив проєкт постанови Кабінету міністрів "Про припинення дії договору між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі конкуренції". Цим самим документом Міністерству закордонних справ буде доручено повідомити уряд країни-агресора про прийняте рішення.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

У той самий час зазначається, що Україна ще з 2014 року не співпрацює з агресором у галузі конкуренції. Водночас прийняття урядом України цієї постанови формалізує розрив відносин із Росією.

Договір був вчинений 13 липня 2000 року та передбачає, зокрема:

забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та РФ;

створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та РФ;

вирішення питань гармонізації законодавств України та РФ у галузі конкуренції;

спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та РФ.

У АМКУ нагадали, що наприкінці лютого 2022 року Комітет звернувся до провідних міжнародних організацій у сфері економічної конкуренції, таких як ОЕСР та ICN, із закликом щодо усунення від участі у їхній роботі представників Росії та Білорусі.

У відповідь роботу ФАС Росії в діяльності ICN було призупинено, а ОЕСР припинила участь Росії та Білорусі у своїх структурах.