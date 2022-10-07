Держпродспоживслужба виявила порушення правил зберігання гумдопомоги у 20% перевірених центрів

Із липня до вересня Держпродспоживслужба спільно із представниками місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування провели комісійні перевірки 1 272 центрів гуманітарної допомоги з 1 324 розташованих на території областей, що склало 96%.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Стовідсотково охоплені обстеженнями центри, у яких тимчасово зберігаються продукти харчування. Під час проведених обстежень порушення в частині зберігання продуктів харчування встановлено в 263 центрах.

У ході обстежень особливої уваги приділено перевірці дотримання термінів придатності харчової продукції та наявності ознак її псування. Указані вимоги щодо безпечності та якості харчової продукції дотримані, їх порушення не встановлено.

Переважна більшість харчових продуктів мали довготривалий термін зберігання. Проте зустрічались поодинокі випадки зберігання харчових продуктів (згідно маркування) без дотримання холодового режиму.

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Основними виявленими порушеннями були:

недостатнє забезпечення гуманітарних складів полицями (піддонами) для зберігання харчових продуктів;

товар зберігався не впорядковано, не був розділений відповідно до окремих груп товарів (ліки, харчові продукти, засоби гігієни);

не дотримано товарне сусідство (поряд з дитячим харчуванням зберігалися миючі засоби, що мають різкий запах);

відсутність належного контролю за дотриманням температурних режимів та вологості при зберіганні харчових продуктів згідно маркування;

відсутня державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

відсутнє відповідне холодильне (морозильне) обладнання для зберігання харчових продуктів тваринного походження;

відсутнє дотримання загальних вимог до гігієни персоналу, що здійснює поводження з харчовими продуктами.

Крім цього, в окремих центрах гуманітарної допомоги не створені умови для дотримання особистої гігієни волонтерів, не організовано проведення заходів щодо боротьби з гризунами, вологе прибирання приміщень здійснюється без використання дезінфікуючих засобів.

Під час перевірок центрів гуманітарної допомоги в частині зберігання ліків в 36 центрах виявлено ліки з простроченим терміном зберігання, зокрема у Львівській області в 15 центрах, у Волинській – у 3, Кіровоградській – у 4, Харківській – у 2, Хмельницькій – у 2, Чернівецькій – у 4 та в Києві – в 6. Всього виявлено 45 позицій лікарських засобів термін використання яких закінчився.

В частині дотримання вимог законодавства із зберігання ліків виявлено невідповідності, зокрема:

відсутня відокремлена, чітко промаркована карантинна зона (для протермінованих лікарських засобів, щодо яких виник сумнів щодо їх якості, тощо);

не надавалися супровідні документи на лікарські засоби;

відсутні засоби вимірювальної техніки (відносної вологості, температури).

За результатами проведених обстежень фахівцями Держпродспоживслужби надано 1 054 рекомендації головам ОТГ та керівникам закладів, де розташовані центри гуманітарної допомоги щодо організації роботи гуманітарних складів в частині дотримання вимог належного зберігання харчових продуктів та запобігання інфекційних захворювань.