Газові сховища ЄС заповнені на 90%, – голова Єврокомісії

Газосховища Європейського Союзу заповнені на 90% напередодні зими.

Про це заявил глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прибувши на саміт лідерів ЄС у Празі 7 жовтня, передає Європейська правда.

"Ціни на енергоносії стрімко зростають. Але якщо поглянути на останні сім місяців, можна побачити, що Росія навмисне та систематично обмежувала поставки до ЄС. Та ми спромоглися компенсувати це. Ми заповнили наші сховища до 90%, це дуже добре", – сказала фон дер Ляєн.

Зараз, за словами фон дер Ляєн, ЄС створив "першу лінію захисту" свого ринку й тепер настав час обговорити, як можна обмежити піки цін на енергоносії.

У середині вересня повідомлялося, що газосховища у країнах Євросоюзу заповнені вже на 84%, але цього недостатньо для вирішення питання залежності від російських енергоносіїв.

а рішенням Ради ЄС, підземні сховища газу на територіях держав-членів мають бути заповнені не менш ніж на 80% їхньої місткості до зими 2022-2023 років і до 90% – до наступних зимових періодів.