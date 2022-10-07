"Ощадбанк" отримав згоду кредиторів на пом’якшення умов єврооблігацій

Державний "Ощадбанк" на повторно скликаних зборах 7 жовтня отримав згоду власників одного випуску його єврооблігацій – з погашенням у 2025 році – на зміну низки умов кредитних угод, зокрема, відмови на період воєнного стану та шести місяців після нього від ковенанта підтримання достатності капіталу.

Про це йдеться в біржовому повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

Як поідомляється, з урахуванням отриманого раніше, на зборах 22 вересня, схвалення власників єврооблігацій з погашенням у 2023 році, тепер усі умови виконані для обох випусків, і найближчим часом відповідні зміни формально закріплять.

"Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу в основному пов'язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що у свою чергу призвело до збільшення резервів на можливі втрати за кредитами банком внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку", – пояснював раніше "Ощадбанк" свою пропозицію.

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Фінустанова вказувала, що НБУ ще 25 лютого 2022 року ухвалив рішення, що не застосовуватиме санкції до банків за порушення вимог до капіталу, включно з мінімальними вимогами до достатності капіталу.

Серед інших пропозицій власникам єврооблігацій: погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,12 млн ​​грн 4 березня 2022 року.

Як повідомлялося, раніше "Ощадбанк" запросив згоди власників двох випусків його єврооблігацій на зміну низки умов кредитних угод, зокрема відмови на період військового стану та шести місяців після нього від ковенанту підтримання достатності капіталу.

"Ощадбанк" за перше півріччя зафіксував збиток 4,03 млрд грн порівняно з прибутком на 512,6 млн грн за аналогічний період минулого року.

"Ощадбанк" за 2021 рік отримав чистий прибуток у розмірі 1,1 млрд, що у 2,5 раза менше, ніж у 2020 році – 2,8 млрд грн.

"Ощадбанк" засновано 1991 року. Його єдиним власником є ​​держава.