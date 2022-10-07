Голова "Нафтогазу" розкритикував Кличка через розпорядження почати опалювальний сезон у жовтні
"Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення. Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю", – написав Вітренко у Facebook, наголосивши, що європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.
Він зазначив, що "Нафтогаз" продає газ тепловикам для потреб населення по 7,4 грн, коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн.
"І газу, який видобуває "Нафтогаз", не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населенння теплом та газом. У 2021 році різниця становила 3 млрд кубометрів. При цьому тепловики ще й погано розраховуються навіть по ціні 7,4 грн. Загальні борги тепловиків перед "Нафтогазом" вже перевищують 63 млрд грн", – додав Вітренко.
За його словами, загалом у 2022 році "непрямі субсидії," які фактично надає держава на споживання природного газу, за підрахунками компанії, становлять 842 млрд грн, що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України.
"Тому зменшення споживання природного газу, його економія – це суттєва допомога Україні. Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада. Що дуже допомогло б країні менше закуповувати імпортованого газу по 100 грн за кубометр, і витрачати ці кошти на армію, щоб пришвидшити нашу перемогу", – підкреслив Вітренко.
Раніше повідомлялося, що Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.
Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.