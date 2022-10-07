"Нафтогаз" сподівається збільшити видобуток газу наступного року на 5%, – Вітренко
Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"На Заході країни ми збільшуємо видобуток. Водночас у нас є деокуповані райони на Харківщині. Якщо не буде військових втрат, то наступного року там збільшимо видобуток. І ще важлива складова – наступного року ми запускаємо програму горизонтального буріння, це фактично освоєння нетрадиційних колекторів", – розповів Вітренко.
"Таким чином, поєднавши всі ці фактори, у 2023 році ми можемо очікувати збільшення видобутку принаймні на 5%", – резюмував він.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" у 2023 році має намір збільшити капіталовкладення в розвідку та видобуток газу орієнтовно на 15% порівняно з поточним роком.
До того Вітренко розповідав, що "Нафтогаз України" зменшив видобуток газу з початку повномасштабної російської агресії на 2%, тоді як приватні газовидобувні компанії – на 11%.