Україна збільшила експорт олійних культур у 2 рази, – ІАЕ

За січень-серпень 2022 року Україна експортувала олійних культур на $1,71 млрд, удвічі перевищивши показник за відповідний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

За результатами восьми місяців поточного року лідируючу позицію за обсягами експорту товарів цієї групи посідає соняшник. Його продали за кордон 1,6 млн тонн на суму $823 млн. Експортні продажі 0,9 млн тонн ріпаку принесли вітчизняним агровиробникам виручку у $415 млн, а 0,8 млн тонн сої – $413 млн.

Характерною ознакою січня-серпня 2022 року стало збереження впливу європейського вектору у вітчизняному експорті олійних культур. Загалом країни – члени ЄС закупили в Україні близько 3/4 продукції цієї групи.

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Німеччина, яка протягом останніх п’яти років утримувала лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних олійних, поступилася Румунії. Її частка у загальному експорті цієї продукції склала 19,3%. За вісім місяців 2022 року Румунія закупила українських олійних культур на суму $331 млн.

За нею з незначним розривом слідують Болгарія (18%) та Туреччина (16,9%).

Відчутно менші закупівлі олійних культур здійснили Польща (12,2%), Угорщина (7,9%), Німеччина (5,9%), Молдова (3,7%), Нідерланди (3,1%).

Сумарна частка цих восьми країн у вітчизняному експорті складає 87 %.

У січні-серпні 2022 року Україна експортувала різних олій та жирів на суму $3,65 млрд, що на 11 % менше минулорічних показників за відповідний період.

Основним експортним товаром цієї групи є олія соняшникова. Її продали на ринки країн світу на суму $3,36 млрд – на $422 млн менше, ніж за вісім місяців 2021 року.

Уперше принаймні за шість останніх років Індія, яка традиційно виступала домінуючим покупцем жирів і олій українського виробництва, перемістилася на друге місце із часткою в 11,7%.

Перше місце у списку імпортерів посіла Польща, частка якої у структурі українського експорту цього виду продукції за вісім місяців поточного року склала 14,5%.

Решта основних країн-імпортерів помітно поступаються їй за вартісними обсягами закупівель: Туреччина – 9,8%, Нідерланди – 8,1%, Італія – 5,4%, Болгарія – 4,9%, Іспанія – 4,7%, Румунія – 4,5%.

Сукупно на ці країни припадає близько 64% вартості експорту олій та жирів.

Зазначається, що підсумкові показники експорту олійних культур та рослинних олій за результатами календарного 2022 року значною мірою залежатимуть від здатності українських експортерів максимально використати напрацьовані шляхи вивезення продукції, в тому числі через морські порти за допомогою "зернового коридору".