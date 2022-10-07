Новий голова Нацбанку прокоментував можливість відмови від фіксованого курсу гривні

Рішення Національного банку України щодо коригування курсової політики, у тому числі встановлення фіксованого курсу є ефективним антикризовим заходом

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний у ході виступу у Верховній Раді з приводу його призначення 7 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

"Рішення, прийняті Нацбанком щодо коригування курсової політики, по-перше, щодо встановлення фіксованого курсу, я оцінюю як досить ефективний антикризовий захід. За рахунок цього вдалося стабілізувати ситуацію", – заявив Пишний.

За словами Пишного, настав час обговорити можливість перспективи встановлення курсу відповідно до стану макроекономічних показників України.

"Поки що він (курс – ред.) такий, який дозволяє нам забезпечити на необхідному рівні золотовалютні резерви та утримувати в прогнозованих параметрах макроекономічну ситуацію", – додав голова Нацбанку.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 жовтня призначила Андрія Пишного головою НБУ.

Напередодні Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.