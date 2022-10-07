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"Нова пошта" відкрила перше відділення у Польщі

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"Нова пошта" відкрила перше відділення у Польщі
Компанія "Нова пошта" відкрила свою філію на ринку Польщі. Перше відділення вже запрацювало у Варшаві.

Про це йдеться в повідомленні компанії в мережі Twitter.

"Відділення у польській столиці вже працює", – сказано в повідомленні.

У пресслужбі компанії уточнили, що перше відділення "Нової пошти" у Варшаві знаходиться за адресою Męcińska, 18, передає LIGA.net.

.Також у компанії повідомили, що планують відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані протягом місяця.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" знизила ціни на доставку посилок з особистими речами з України в Польщу у 2,5 раза.

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