Путін підписав закон про списання боргів мобілізованих росіян за загибель в Україні

Владімір Путін підписав закон, який вимагає від банків списувати борги за кредитами росіян, якщо вони загинули під час розв’язаної Росією загарбницької війни в Україні.

Відповідний документ оприлюднено на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє місцева редакція Forbes.

Згідно із законом, у разі загибелі російського військовослужбовця припиняються не лише його зобов'язання за кредитними договорами, а й зобов'язання членів його сім'ї.

Зобов'язання за кредитним договором мають бути припинені також у разі отримання російським військовослужбовцем інвалідності першої групи. Водночас у законі не вказано, за рахунок яких джерел банки мають покривати отримані внаслідок цього збитки, вказує видання.

Цей закон також дозволяє росіянам, а також службовцям за контрактом, в Росгвардії і "добровольцям" за умови участі у війні проти України отримати кредитні канікули. Це право надається також членам сімей мобілізованих, включаючи подружжя та осіб, які перебувають на утриманні. Кредитні канікули можна буде отримати лише за позиками, взятими до призову.

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Як повідомлялося, раніше заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв заявляв, що навантаження зі списання кредитів загиблих мобілізованих громадян візьмуть на себе банки РФ, а не держава.

Водночас проти такого підходу виступали російські банки через підвищений ризик надання кредитів усім, кого потенційно можуть призвати по мобілізації.