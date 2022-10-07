МАГАТЕ змінило своїх представників на Запорізькій АЕС

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі 7 жовтня підтвердив, що на Запорізькій АЕС відбулася перша ротація персоналу місії агентства, який перебував на станції з 1 вересня.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і тепер на заводі знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, безпеки та гарантій", – сказано в повідомленні.

За словами Гроссі, команда продовжуватиме виконувати свою незамінну місію та підтримуватиме, як тільки буде погоджено, зону ядерної безпеки та безпеки навколо майданчика Запорізької атомної електростанції.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Із 28 лютого 2022 року ЗАЕС контролюється російською армією.

МАГАТЕ відвідала ЗАЕС 1 вересня місія. Після цього на станції залишилися два фахівці агентства.