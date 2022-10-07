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Голова Міненерго пов’язав експорт електроенергії до ЄС із контролем над Запорізькою АЕС

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Голова Міненерго пов’язав експорт електроенергії до ЄС із контролем над Запорізькою АЕС
Продовження експорту української електроенергії до країн Європи пов’язано із забезпеченням подальшої стабільної роботи Запорізької АЕС в українській енергосистемі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Функціонування Запорізької атомної станції в єдиній з ЄС енергосистемі дає нам можливість експортувати до двох гігаватів або й до трьох гігаватів у Європу. Це дуже важливо не лише для нас, а й для європейців", – сказав Галущенко.

Він зауважив, що постачання української електроенергії до країн Європи допоможе їм замістити російські викопні енергоносії.

"Що більше ми експортуємо, то менше європейці споживають газу російського і вугілля. Умовно 1 ГВт чи 2 ГВт – це мільярди куб. метрів газу на рік", – заявив міністр.

Галущенко додав, що звернувся до МАГАТЕ, профільних міністрів держав G7 та Єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон щодо необхідності посилення тиску на Росію з метою деокупації та демілітаризації ЗАЕС і повернення станції під повний контроль України.

Міністр наголосив, що російський військовий та цивільний персонал мають залишити українську станцію.

"Я бачу два шляхи вирішення ситуації. Перший – це рухатися за сценарієм МАГАТЕ. І розглянути демілітаризацію не тільки станції, а й відповідної зони: 10 кілометрів, 20, 30 навколо станції. І щоб український персонал працював на станції без тиску. Але виключно за умови виходу зі станції російських військових і представників "Росатому". І є інша опція, коли фізичний захист станції може забезпечити, наприклад, ООН чи якась інша міжнародна організація", – додав Галущенко.

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Яке повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Нагадаємо, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

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