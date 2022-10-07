Мінекономіки ініціює податкові пільги для металургії

Міністерство економіки ініціюватиме запровадження податкових пільг для металургійних підприємств, передбачених для створення нових індустріальних парків.

Про це перший віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з представниками металургійних підприємств, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"В умовах заблокованих портів, нам не залишається нічого іншого, ніж експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Тому збільшення обсягів переробки – це наша стратегічна задача. В рамках цієї політики ми будемо ініціювати внесення металургійних підприємств до переліку тих, хто зможе скористатися законом про індустріальні парки", – сказала Свириденко.

Водночас вона пообіцяла сприяти розширенню можливостей для експорту металургійної продукції через західні кордони України, оскільки відновити експорт металу морем наразі неможливо.

"Ми розуміємо, що зараз для вас логістика – це питання номер один. Але зараз додати вас до експорту через порти просто неможливо з безпекових питань. Тому наразі ми працюємо над збільшенням експорту металургійної продукції залізницею. Наприклад, ми ведемо переговори з польською стороною, щоб вони збільшили кількість працівників, які займаються питаннями фітосанітарного оформлення. Цей процес не торкається вас напряму, але він гальмує всі без виключення вантажні перевезення", – пояснила Свириденко.

Своєю чергою голова податкового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев підтримав надання пільг для підприємств металургії.

"У світі нема прикладів успішних країн, які експортують виключно сировину. Тому ми теж підтримуємо політику стимулювання переробки в Україні, щоб на експорт продавалось якомога більше вже готової продукції", – заявив на зустрічі Гетманцев.

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Як повідомлялося, у липні цього року президент Володимир Зеленський підписав закони про додаткові податкові та митні пільги для індустріальних парків.

Серед іншого, вони передбачають:

звільнення від оподаткування митом та податком на додану вартість імпорту нового устаткування (обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних парків для власного використання з метою здійснення діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку;

звільнення від податку на прибуток протягом 10 років учасників індустріальних парків за умови за їх бажанням та заявою і за умови виконання ряду встановлених законопроектом умов;

надання права органам місцевого самоврядування встановлення пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю.

Водночас Мінекономіки України та Комітет з питань бюджету в своїх висновках зазначали, що прийняття цих законопроєктів може призвести до зменшення доходів державного і місцевих бюджетів, зокрема, відповідно від податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, плати за землю, податку на нерухоме майно, а також митних платежів.

Головне експертне управління Верховної Ради також висловлювало застереження щодо встановлення податкових преференцій окремим суб’єктам господарювання - учасникам індустріального парку, фактично без встановлення додаткових вимог.

"Це, зокрема, може призвести не стільки до залучення нових інвестицій, скільки до "перетоку" суб’єктів господарювання до індустріальних парків через встановлення різних умов оподаткування, що може мати наслідком викривлення економічної конкуренції в Україні через зниження податкового навантаження на відповідних учасників індустріальних парків та зменшення бюджетних надходжень", – вказують експерти.